شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة سيارات "فورد" حديثة تقدمها السعودية للأمن بساحل حضرموت "صورة" والان مع التفاصيل

تواصل المملكة العربية السعودية دعم ساحل حضرموت حيث قدمت دفعة من السيارات نوع فورد دعما للاجهزة الامنية.

وتسلمت السلطات الامنية في حضرموت عشرات السيارات الحديثة ووزعت على قوات الامن الخاصة وكلية الشرطة.

من جانبه ثمن المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، الدعم السخي للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل والوقوف المستمر إلى جانب حضرموت خاصة وبلادنا بشكل عام .

واكد العميد التميمي ان هذا الدعم سيعزز من الإستقرار وقيام الأجهزة الأمنية بدورها على اكمل وجه.

وأشار إلى أن الدعم المتواصل وخصوصا خطة التطوير والبناء للمنظومة الأمنية التي يتبناها الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة قد اثمرت في جعل حضرموت أنموذجا أمنيا من بين بقية المحافظات الأمنية.