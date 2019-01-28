الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار بجنوب كردفان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، تمديد وقف إطلاق النار بولاية جنوب كردفان، التي يسيطر على جزء منها متمردو الحركة الشعبية قطاع الشمال، إلى حين تحقيق السلام.

وقال البشير، خلال مخاطبته حشدا جماهيريا بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، إن حكومته مستعدة للذهاب إلى أي مكان ودفع أي ثمن من أجل تحقيق السلام وإعادة المنطقة إلى سيرتها الأولى، معربا عن أمله أن يكون لقاؤه القادم في "كاودا" معقل المتمردين عقب وقف الحرب.

وجدد دعوته إلى حاملي السلاح، العودة إلى الوطن، قائلا: إن "هؤلاء هم إخوتنا ويجب أن نعيش في سلام".

ولفت البشير إلى أن جنوب كردفان تم استهدافها بالحروب؛ لأنها تمثل السودان الموحد من حيث تصاهر الثقافات، وكل القبائل تعيش بشكل سلمي، دون أي احتكاكات، وتعهد بإعادتها إلى سيرتها الأولى.

وأضاف: "هدفنا تسليم الراية للأجيال الجديدة بسودان آمن وموحد وملجأ لكل خائف أو جائع، لأن سمات شعبنا استقبال الضيوف".

وحديث البشير يأتي في الوقت الذي تشهد البلاد احتجاجات اندلعت في 4 مدن ضمن اضطرابات مستمرة منذ 4 أسابيع.





وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في عام 2011 واستئثاره بجزء كبير من موارد البلاد النفطية.

ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقوبات تجارية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عاما، لكن كثيرا من المستثمرين يتجنبون هذا البلد.