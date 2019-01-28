توقيف 276 شخصا على خلفية أعمال عنف شرقي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإثيوبية، الإثنين، توقيف 276 شخصا على خلفية تورطهم في أعمال عنف بمدينة "دريداوا" التي تبعد بنحو 500 كيلومتر شرق العاصمة أديس أبابا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.



وقالت الشرطة إن الموقوفين متورطون في أحداث عنف شهدتها مدينة "دريداو" الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل شخصين، وتدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن نهب محال تجارية.

ونقلت الوكالة الرسمية تصريحات لعمدة المدينة، إبراهيم عثمان، أكد خلالها استتباب الأمن وعودة الحياة الطبيعية للمدينة بمساعدة قوات الجيش الذي تمكن من فتح الطرق التي أغلقها بعض مثيري الشغب في المدينة.



وشهدت مدينة "دريداو" التي تبعد بنحو 500 كيلومتر شرق أديس أبابا أعمال عنف ونهب نشبت بسبب متفلتين اعترضوا طريق المحتفلين بـ"عيد الغطاس"، الأسبوع الماضي.

وتتكرر من وقت لآخر مشاكل أمنية رغم محاولة إدارة المدينة تهدئة الأوضاع وحفظ السلام فيها.