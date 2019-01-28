انت الان تتابع الشركات تهدد بالهجرة حال إتمام البريكست بلا اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تستعد الشركات البريطانية العملاقة في الوقت الحالي لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.. بما في ذلك إمكانية الخروج من بريطانيا نفسها

لا تزال أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" تطل بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لا سيما بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من يناير الجاري الموافقة على صيغة الاتفاق التي قدمتها رئيسة الحكومة تيريزا ماي في ديسمبر من العام الماضي. ووضع رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج حكومة بلاده في موقف لا تُحسد عليه، مع تبقي خيارات محدودة حول مصير البلاد في المستقبل، بما في ذلك احتمالية الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق شامل مع بروكسل.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن آلاف الشركات حضرت بالفعل خططًا طارئة للتعامل مع خروج بلادها من اليورو بلا اتفاق، حيث يستعد الكثيرون للانتقال إلى الخارج إذا ما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وذلك وفقًا لغرفة التجارة البريطانية. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن آلاف الشركات حضرت بالفعل خططًا طارئة للتعامل مع خروج بلادها من اليورو بلا اتفاق، حيث يستعد الكثيرون للانتقال إلى الخارج إذا ما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وذلك وفقًا لغرفة التجارة البريطانية. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وقبل الأسبوع الحاسم في البرلمان، الذي سيحاول فيه أعضاء المجلس انتزاع السيطرة من حكومة تيريزا ماي والضغط من أجل تأخير خروج بريطانيا وتجنب التوصل إلى نتيجة الخروج بلا اتفاق، قالت هيئة غرفة التجارة البريطانية "بي سي سي" إنها تعتقد أن الشركات التي مضت بالفعل في خططها تمثل جزءا بسيطًا من الراغبين في الخروج، مشيرة إلى أن العديد من أعضائها البالغ عددهم 75 ألف شركة ومؤسسة تجارية أعدوا بالفعل خططًا مالية للخروج من بريطانيا.

وأشارت غرفة التجارة البريطانية إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، أعدت 35 شركة خططًا لنقل عملياتها خارج المملكة المتحدة، أو خزنت السلع لمكافحة أسوأ الآثار التي قد تترتب على خروج بريطانيا بلا اتفاق. من جانبه، قال مات جريفيث، مدير السياسة في الغرفة التجارية البريطانية: "العديد من الشركات الأخرى عملت على حماية نفسها منذ رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الحاسم في وقت سابق من هذا الشهر". وأضاف: "منذ هزيمة صفقة رئيسة الوزراء، شهدنا في الشهر الماضي زيادة حادة في الشركات التي تتخذ إجراءات لمحاولة حماية نفسها من آثار الخروج بلا اتفاق".

وكشفت يفيت كوبر، عضو حزب العمال لصحيفة الأوبزرفر، أن اثنتين من المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في دائرة "وست يوركشاير"، قد حذرتا من الآثار الضارة لعدم وجود اتفاق. تحسبًا لاستقالتها.. هؤلاء الأبرز لخلافة ماي في رئاسة الحكومة البريطانية وأكدت الشركتان اللتان توظفان ما يقرب من 1.5 مليون شخص، أن الخروج بلا اتفاق سيؤثر على عملياتهما في المملكة المتحدة. وتضغط كوبر من أجل إدخال تعديل على مجلس العموم -من المرجح أن يتم التصويت عليه في مناقشة يوم الثلاثاء المقبل- الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام. وتكمن صعوبة الموقف الذي تتعرض له حكومة تيريزا ماي في أن الأمر ليس في أيديها وحدها، ولكن هناك بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، تسعى بشكل واضح للتمسك بالمادة 50، التي تنص على ضرورة الالتزام بالموعد المُقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. وخلال الأسبوع الماضي، حذر عدد من كبار الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة المتحدة، بما في ذلك شركة إيرباص، وهي أكبر شركة لتصنيع الطائرات في أوروبا، التي توظف 14000 شخص في المملكة المتحدة من الآثار الكارثية المحتملة لعدم وجود اتفاق للخروج على أنشطتها في المملكة المتحدة. استفتاء شعبي في بريطانيا يكشف تغيرات واضحة في الآراء حول البريكست وعلى الرغم من كون الضغوط السياسية بدت متواصلة على حكومة تيريزا ماي، فإن المشكلات الاقتصادية والتجارية المنتظرة للبريكست بدون اتفاق قد تكون العوامل الرئيسية في الضغط على رئيسة الحكومة من أجل التفكير في قبول فكرة عمل استفتاء جديد.

كانت هذه تفاصيل خبر الشركات تهدد بالهجرة حال إتمام البريكست بلا اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.