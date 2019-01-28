الان تتابع اليمن.. مدفعية الجيش تدك تجمعات ميليشيا الحوثي في تعز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات تجددت المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الإثنين، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز. وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مدفعية الجيش دمرت آليات وتجمعات مليشيات الحوثي شمال جبال العويد.

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