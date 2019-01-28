تميم يخضع قطر لتبعية جديدة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتهاوي

تعاني الدوحة من خسائر متفاقمة في كافة القطاعات الاقتصادية بسبب سياسة تميم الإرهابية، لدرجة دفعته إلى التذلل المستمر من أجل البحث عن دعم دولي الأمر الذي تسبب باستنزاف موارد قطر.

ويرغب تميم بن حمد في إنقاذ دويلته من شبح الإفلاس، يسعى جاهدًا لانتشال الدويلة الغارقة في الديون من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منذ المقاطعة العربية.

وهو الأمر الذي دفع بأمير المدلل، تميم بن حمد، اليوم الاثنين، ببدأ مباحثاته في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وذلك ضمن أولى محطات جولته الآسيوية.

والتقى تميم بن حمد مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، بالقصر الرئاسي، وبحثا معًا مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية وتعليمية مختلفة، وهو ما سيكرس المزيد من التبعية لكوريا الجنوبية.

وبحث تميم سبل تعزيز مجالات التعاون وعلاقات الصداقة، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والصحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى التعاون في المجال العسكري.