السيسي يبحث مع ماكرون أهمية الوقوف ضد الإرهاب

بحث الرئييس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر حاليا أهمية الوقوف ضد الإرهاب ومحاربته.

وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أنهما استعرضا ملفات الشرق الأوسط البارزة، لا سيما سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية .. مضيفاً "أقف هنا بإردة شعبية ولن أقبل الاستمرار إذا اختفت".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تناول مع الرئيس السيسي مباحثات مشتركة في عدد من القضايا الإقليمية.

وتابع ماكرون: "ناقشنا الملف الليبي باعتبار المصالحة في ليبيا أساس الحل، ونأمل في إحداث تقدم في هذا المجال".

وأكمل: "هدفنا هو مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتله في ليبيا وتحقيق المصالح الوطنية".

وأثنى ماكرون على جهود الرئيس المصري في الإصلاح الاقتصادي قائلا: "الرئيس السيسي ينفذ الإصلاحات الاقتصادية بشجاعة".