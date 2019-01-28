روسيا تبيع أسلحة بقيمة 15 مليار دولار سنويا في الخارج

صرح مسؤول روسي بأن المبيعات السنوية الخارجية لروسيا من السلاح بلغت 15 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم الاثنين عن دميترى شوجاييف رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني القول في تصريحات تليفزيونية :”خلال السنوات الثلاث الماضية، كان الحجم السنوي (للمبيعات) نحو 15 مليار دولار. كما أن الطلبيات تصل تقريبا لنفس القيمة”.

وأشار إلى أن “معدات الطيران تشكل أبرز المنتجات، حيث تمثل أكثر من 50% من صادرات الأسلحة”.

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