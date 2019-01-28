شكرا لقرائتكم عشرات المدنيين والمقاتلين يخلون آخر معاقل داعش في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقول نشطاء المعارضة السورية إن عشرات المدنيين والمقاتلين أخلوا آخر معاقل #داعش في سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن حوالي ألفي شخص، بينهم 300 مسلح من تنظيم داعش، أخلوا المنطقة في محافظة دير الزور شرقي البلاد منذ الأحد.

وذكرت "دير الزور 24"، وهي تنسيقية من النشطاء، اليوم الاثنين أن عشرات المدنيين غادروا المنطقة، التي يحاول المقاتلون السوريون المدعومون من الولايات المتحدة السيطرة عليها منذ سبتمبر/أيلول.

وقالت إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها أكراد، أسرت قائدا محليا من داعش وحارسه الشخصي.

ويعتبر التنظيم المتطرف الآن محاصرا في منطقة صغيرة حيث يعتمد على الهجمات الانتحارية لوقف تقدم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.