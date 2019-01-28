البرلمان العربي أكد دعم إجراءات البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد ​البرلمان العربي​ "دعمه للبحرين ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية".

وأشاد بـ"جهود ​البحرين​ بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة نموذجاً عالمياً للتسامح بين الأديان و​الطوائف​ وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة ​المجتمع الدولي​ ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً ب​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة بنسبة كبيرة من الأصوات بلغت 165 صوتاً".

ونوه بـ"نجاح ​الانتخابات النيابية​ والبلدية لعام 2018 و التي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه"، مشيدا بـ"حرص البحرين على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان".