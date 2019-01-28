الساحلي: موضوع النازحين وطني لا علاقة له ببلدة او قرية

اعتبر النائب السابق ​نوار الساحلي​ ان "خيم ​النازحين السوريين​ في ​عرسال​ تتحول الى ابنية هي ​حالات​ فردية، ولكن حتى ولو كانت كذلك فان الموضوع يبقى خطيرا جدا، ويندرج في اطار عدم تشجيع السوريين على العودة الى بلدهم"، لافتا الى ان "المنظمات الدولية والجهات المانحة تساعد النازحين بشكل او بآخر للبقاء في ​لبنان​".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، لفت الحجيري إلى "اننا نحترم السوريين، وكنا قد رحبنا باستضافتهم في لبنان، لكن يجب ان يعودوا الى بلادهم، انما للاسف بعض اللبنانيين وقسم من السياسيين لا يعملون على انجاز هذه العودة، وذلك لغايات لها علاقة بالمعارك السياسية وانتظار التسوية في ​سوريا​".

وشدد على انه "بغض النظر عن كل ما يطرح، عندما يكون هناك نية من قبل ​الحكومة​ والافرقاء السياسيين بعودة النازحين، يصبح انجازها تفصيلا"، نافياً أن يكون هناك تخوّف من ​التوطين​، معتبرا ان "​الدولة السورية​ تعمل على عودة ابنائها النازحين الى ديارهم وهي تقوم بالتسهيلات اللازمة، وهذا ما اثبتته التجربة".