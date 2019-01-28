مفرزة استقصاء الجنوب اوقفت مروجي عملة مزيفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخصين على متن سيارة نوع "​تويوتا​ يارس" لون فضي مجهولة باقي المواصفات، بمحاولة ترويج عملة مزيفة من فئة / 100/$ في ملحمة في محلة عدلون ولاذا بالفرار بعد ان فضح امرهما صاحبها وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية أحد الفاعلين ومكان اقامته. وعلى الأثر، وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من توقيفه في ​بلدة كفررمان​ على متن السيارة المذكورة، ويدعى: ح. ب. (مواليد عام 1983، لبناني). وبالتحقيق معه، اعترف انه أقدم بالاشتراك مع شخص آخر على ترويج العملة المزيفة في بلدات عدة وصولا الى ​بيروت​ داخل: محطات لتعبئة ​الوقود​، افران، محال تجارية و=وبتاريخ 25/1/2019 وفي محلة ​حي البياض​ - ​النبطية​، نفذت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب عملية أطباق اسفرت عن توقيف المدعو: ح. ق. (مواليد عام 1973، لبناني)، وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرمي إساءة امانة واحتيال وبالتحقيق معه، اعترف بترويج العملة المزيفة وبتعاطي ​المخدرات​، وانه استحصل على مادة الحشيشة ومبلغ /1000/ $ من بلدة بريتال البقاعية وقد وسلما مع السيارة الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة ​القضاء​".