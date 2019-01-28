لقاء الأحزاب أشاد بكلام نصرالله: تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة ضرورة

أكدت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" أهمية كلام الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ حول "نجاح محور ​المقاومة​ بتحقيق الإنتصار الهام والإستراتيجي في ​سوريا​، وإلحاق الهزيمة المدويّة بالكيان الصهيوني والمشروع الأميركي في المنطقة، ما دفع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى اتخاذ قرار بسحب قواته من سوريا".

وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري في مقر "حركة الناصريين المستقلين-المرابطون"، أشادت الهيئة بما أكده السيد نصرالله عن "تعزيز قوة الردع السورية في مواجهة العدوانية الصهيونية، وتنامي قدرات المقاومة الردعية ونجاحها في الحصول على كل ما تحتاجه من ​صواريخ​ دقيقة وغير دقيقة في أي حرب مقبلة مع الكيان الصهيوني"، لافتةً الى "التأثير الكبير الذي أحدثه السيد نصرالله داخل الكيان الصهيوني لناحية كشف كذب قادة العدو على الجمهور الاسرائيلي، فيما خصّ ادعاءاتهم بتحقيق انتصارات وهمية تحت مسمى "درع ​الشمال​"، مؤكدة "أهمية كلام السيد نصر الله حول جهوزية وقدرة المقاومة في السيطرة على الجليل في أي حرب قادمة، وضرب أي هدف في ​فلسطين​، إن كان في الشمال أو ​الجنوب​ أو الوسط، وتحذير نتانياهو من ارتكاب أي خطأ في التقدير أو الذهاب بعيداً في اعتداءاته على سوريا، لأن محور المقاومة أصبح على استعداد للرد على هذه الاعتداءات بقوة وفي عمق ​فلسطين المحتلة​، لا سيما في ​تل أبيب​".

كما أيّدت الهيئة كلام السيد نصرالله حول "ضرورة ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية العتيدة، خصوصاً أن فريقنا السياسي قدّم كل التسهيلات لتشكيلها، مثنية على كلام سماحته بضرورة احترام التوازنات الداخلية ورفض طرح المثالثة، وأي تعديلات أخرى على ​الدستور​ لا تحظى بتوافق داخلي، إضافة إلى وجوب التصدي لكل المحاولات التي تهدف لإثارة الفتن الداخلية".