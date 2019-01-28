طلال الدويهي: مشكلتنا مع الدولة هي بعدم التجاوب مع أي قضية

ذكر رئيس حركة الارض ال​لبنان​ية ​طلال الدويهي​ بـ"ملف شراء 38 عقارا من قبل كريستيان قمير في محافظة جبل لبنان- بلدة ​التعزانية​ من خلال نشره على صفحته على "الفيسبوك" نسخة عن كتاب وزير ​العدل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ الى القاضي حمود"، متسائلا: "اين اصبحت هذه القضية"، قائلا: "جريصاتي في الاساس قاضٍ ويدرك كيفية التعاطي مع مثل هذه الملفات".

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، لفت الدويهي إلى أن "مشكلتنا مع الدولة هي في عدم التجاوب"، مضيفا: "كما ان مشكلة بيع الارض في لبنان تأتي بدورها من القوانين غير الواضحة وغياب الردع من قبل ​القضاء​"، موضحاً أن "كريستيان قمير كان قد اشترى 38 عقارا، وقسما منها تم تسجيلها بأسماء اجنبية، وهو بالتالي paravent لمجموعة اجنبية تتملّك في لبنان"، مذكرا ان "حركة الارض رفعت الصوت حول هذا الملف منذ العام 2017، حين عقدنا مؤتمراً صحافيا في ​نادي الصحافة​ بحضور رئيس بلدية التعزانية ​أنطوان أبي منصور​، مختار البلدة ايلي بو منصور، حيث عرضنا الوثائق والصور والمستندات، ووقتذاك ارسلنا ما لدينا الى كل ​الأجهزة الأمنية​، ووزير العدل تحرك، ورفع الشكوى امام مدعي عام التمييز"، مشدداً على انه "يجب ان لا يبقى سمسارا لمجموعة اجنبية دون ان تعمل الدولة على كف يده".