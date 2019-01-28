دبوسي: نتطلع لإطلاق أضخم مشروع استثماري وطني دولي من طرابلس الكبرى

ركّز رئيس غرفة ​طرابلس​ و​لبنان​ الشمالي ​توفيق دبوسي​، خلال لقائه في مقر الغرفة، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة شاغوري الاستثمارية" رجل الأعمال رونالد شاغوري، على أنّ "الإنجازات الّتي تحقّقها "مجموعة شاغوري" في المشاريع الاستثمارية الكبرى، تجعلنا ندرك أهمية تجاربها العمرانية النموذجية الّتي تشكّل عنوانًا لقصص نجاح تستدعي الاستفادة من قدراتها وخبراتها للنهوض باقتصادنا اللبناني من طرابلس الكبرى".

ولفت إلى "أنّنا نطلق مبادرة استراتيجية لإقامة أضخم مشروع إستثماري اجتماعي وطني اقليمي دولي، نتطلّع إلى تحقيقه في لبنان من طرابلس الكبرى، ويقضي بالعمل على توسعة ​مرفأ طرابلس​ ومطار ​القليعات​ والمنطقة الإقتصادية الخاصة لتصبح مساحة كلّ منهم (10452 مترًا مربعًا)"، مبيّنًا أنّ "المشروع ينطبق من الواجهات البحرية للميناء والتبانة و​البداوي​ و​دير عمار​ و​المنية​، وصولًا حتّى منطقة القليعات لترتبط هذه المشاريع برؤية مستقبلية يجب إعدادها بشكل جيّد، لأنّ التخطيط للإنماء يجب أن يمتدّ لسنوات طوال ويساعد على توفير مئات الآلاف من فرص العمل".

من جهته، نوّه شاغوري، إلى أنّ "بعد اطلاعي على مرتكزات المشاريع الكبرى الّتي يتطلّع دبوسي إلى تنفيذها، أستطيع القول إنّها نتاج لتفكير مستقبلي سليم، وقد استطاع الإضاءة عليها بشكل جاذب، وأوافقه على أنّ مصادر القوة كامنة في طرابلس الكبرى لأنّ المستثمرين يودون الاستثمار في محيط سليم".

وأوضح أنّ "مشروع ​غرفة طرابلس​ ولبنان الشمالي الاستثماري الكبير يرتكز على فكرة جريئة وشجاعة وقابلة للتنفيذ بقدرات لبنانية، لأنّ لدينا قوى كامنة في بلدنا لا يستهان بها على أهمية القدرات والخبرات المتوافرة في ​المجتمع الدولي​، الّتي تستدعي بدورها توثيق العلاقات والروابط الإقتصادية والإستثمارية معه".