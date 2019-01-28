مخزومي شارك في حفل إطلاق برنامج لتطوير الصناعة في الرياض والتقى وزيرين سعوديين

شارك رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في حفل إطلاق برنامج لتطوير ​الصناعة​ الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP في ​الرياض​. والتقى على هامش الحفل كلا من وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف، ووزير النقل نبيل العامودي.

وأكد مخزومي أن "الحديث مع الوزيرين تطرق إلى العلاقات بين ​لبنان​ و​السعودية​"، مثمنا "الجهود التي تبذلها السعودية من أجل دعم استقرار لبنان"، شاكرا "السعودية على دعمها لأمننا الاجتماعي واقتصادنا".

ولفت الى أن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويهدف لتحويل السعودية إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا و​أوروبا​ وأفريقيا، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك عبر نحو 330 مبادرة".