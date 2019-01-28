بسبب "كلب".. إصابة عامل بطلق ناري في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب عامل بطلق ناري، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة نشبت بقرية شبرا هارس بطوخ، بسبب مضايقة المصاب لـ"كلب" أثناء سيره.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى طوخ المركزي وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "محمد. م" 30 عاما، عامل، مصابا بطلق ناري في القدم إثر مشاجرة مع عاطل.

انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وبسؤال المصاب أقر بالتشاجر مع شخص يدعى "أحمد. ي" 33 عاما، عاطل، لاصطحابه كلبًا وأثناء سيره به في أحد شوارع قرية شبرا هارس ضايق المصاب الكلب فنشبت بينه وبين صاحب الكلب مشاجرة أطلق على إثرها صاحب الكلب بإطلاق الرصاص على المجني عليه فأصيب بطلقة في قدمه وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.