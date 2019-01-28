السيسي: لا نتعامل مع المتظاهرين بالقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه مصر لا تستخدم المدرعات في مواجهة التظاهرات.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: الشرطة لا تقوم بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو القوة، لأن التظاهر في مصر حق يكفله الدستور والقانون ما نقدرش نمنعه، لكن يجب الالتزام بالقواعد المنظمة للحق ده.

وتابع السيسي: لم نستخدم أي أسلحة في قمع المتظاهرين، بنتكلم على فترة من 2011 حتى اليوم، في 2011 و2012 وجزء من 2013 كان في فوضى، ولكن لا يمكن التعامل بالسلاح مع مواطن أعزل إلا إذا رفع السلاح، نستخدم السلاح فقط ضد عناصر إرهابية متطرفة.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أعداد ضخمة سقطت في مصر في المواجهات مع الإرهابيين، مضيفًا: أكثر من 100 شخص في 3 تفجيرات كنائس، و324 فردًا في 10 دقايق في مسجد واحد، الوضع ده مش موجود غير في بلادنا، لا يمكن نستخدم المدرعات ضد المتظاهرين.

وأشار السيسي، إلى أن أي معدات يتم شرائها من فرنسا يتم استخدامها في الإطار المخصص لها، في حماية الدولة ومواجهة الإرهاب، وتأمين حدودنا مع ليبيا.