محافظ السويس يتفقد الاستاد ويستعجل تجهيز المستشفى الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد: تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، استاد السويس الرياضي بمنطقة الملاحة للوقوف على التجهيزات الجارية وتجميل المنطقة المتاخمة للاستاد استعدادا لكأس الأمم الإفريقية والتي تستضيف السويس إحدى مجموعاتها في يونيو المقبل. وكلف اللواء عبدالمجيد صقر الكابتن سعيد محمد بتجهيز المستشفى الرياضي، في أقرب وقت قبل بدء البطولة، بجانب تطوير وتجميل مدخل نادي المنتخب ودهان سور مبنى مديرية الشباب والرياضة ومنع تواجد أي سيارات بهذه المناطق. وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفقد الأسبوع الماضي استاد السويس على هامش زيارته للإقليم، واستمع لمدير الاستاد الذي طالب بتوفير بعض التجهيزات والأدوات لتطوير الاستاد بما يليق باستقبال مباريات كاس الأمم الإفريقية.

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