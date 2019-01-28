رسالة من روس لمحافظ البحر الأحمر: "سعداء بوطننا الثاني مصر"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

بعث عدد من أعضاء الجالية الروسية والمقيمة في مدينة الغردقة وخصوصًا بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، برسالة تحمل صور لهم من روسيا، أمس الأحد، وهم يحملون رسالة تهنئة للواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يواكب ذكرى 49 لمعركة شدوان في 22 يناير 1970.

وتمنوا للمحافظ المزيد من الافتتاحات وازدهار المحافظة وخاصة منطقة الاحياء المتواجدون بها.

وشاركت مجموعة من الجالية الروسية المقيمة بالغردقة احتفالات العيد القومي للمحافظة، رافعين أعلام مصر ولافتات تحيا مصر، وقاموا بالاصطفاف في الشارع لتهنئة محافظ البحر الأحمر أثناء جولته الافتتاحية وسط فعاليات احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأكدت الجالية الروسية أن الغردقة أصبحت بمثابة بيتهم الثاني معربين عن سعاداتهم وامتنانهم بالإقامة بها، وأنهم على قدر كبير من السعادة للعيش هنا في وطنهم الثاني مصر.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تواصل الاحتفال بالعيد القومي لها والذي بدأت فعاليته في 22 يناير الجاري باحتفالات عدة في مدينة الغردقة.

وشهدت محافظة البحر الأحمر افتتاحات عدة حيث افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مشروعات قومية بمدينة الغردقة، واستمرت الافتتاحات أمس بمدينة سفاجا وتتوالى الفعاليات اليوم بمدينة مرسى علم.