كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، عقب توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا، على هامش زيارته الأولى لجمهورية مصر العربية منذ توليه مقاليد الحكم فى فرنسا.
بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكلمته التى أعرب خلالها عن ترحيبه الشديد بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والوفد الرسمى المرافق له فى زيارته الأولى لمصر، فى ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا.
وقال الرئيس السيسى، خلال...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي فى مؤتمر صحفى عالمى مع نظيره الفرنسى بالاتحادية: حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يجب قصرها بمصر على حرية الرأى.. أقف هنا بإرادة مصرية وإذا غابت لن أستمر يوما.. والشرطة لا تتعامل مع المتظاهرين بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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