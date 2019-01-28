وسام عبد العليم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في منطقة لها خصوصيتها ولسنا كالولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، جاء ذلك ردًا على سؤال الصحفيين الفرنسيين بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف الرئيس السيسي: أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يومًا، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر".
وأشار الرئيس إلى أن هناك جهدًا كبيرًا بذلته الدولة لتوفير خدمات اجتماعية ملائمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخى.
وشدد الرئيس...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي ردا على صحفي فرنسي: "أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت لن استمر يوما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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