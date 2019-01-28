وصل النائب الاول للرئيس الايراني ​اسحاق جهانغيري​ الى العاصمة السورية دمشق على راس وفد رفيع المستوى. وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين سيلتقي جهانغيري مع الرئيس السوري ​بشار الاسد​ ورئيس الوزراء ​عماد خميس​ ومسؤولين سياسيين آخرين. وسيشارك النائب الاول للرئيس الايراني في اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول النائب الاول للرئيس الايراني الى العاصمة السورية دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.