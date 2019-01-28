وزير الطاقة السعودي: القلاقل السياسية بفنزويلا لم تؤثر على أسواق النفط العالمية

لفت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلى أنّ "القلاقل السياسية في فنزويلا لم تؤثّر حتّى الآن على أسواق النفط العالمية"، موضحًأ "أنّه لا يري حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن سوق النفط بسبب الوضع هناك".
وأعرب عن أمله بأن يتمّ تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي "بما يزيد عن 100 بالمئة".
وكانت قد اندلعت الأزمة في فنزويلا بقوة جديدة في 23 كانون الثاني، بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه القائم بأعمال رئيس البلاد. وفي نفس اليوم، تمّ الاعتراف به من قبل السلطات الأميركية وعدد من دول أميركا اللاتينية.
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