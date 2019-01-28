الجامعة العربية: نبحث مواجهة التمدد الإسرائيلي بإفريقيا

أعلنت ​جامعة الدول العربية​ "إنها تبحث سبل مواجهة التمدد ال​إسرائيل​ي في القارة الإفريقية على ضوء مستجدات استئناف إسرائيل علاقاتها مع تشاد مؤخرًا"، مشيرةً إلى أن "اللجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية عقدت اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة ​السعودية​، وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون ​فلسطين​ والأراضي العربية المحتلة ​سعيد أبو علي​".

ولفتت إلى أن "اللجنة اجتمعت لبحث سبل تفعيل عملها ومتابعة مواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة الإفريقية بعد تطور علاقات ​تل أبيب​ مع القارة السمراء بما في ذلك استئناف العلاقات الإسرائيلية التشادية مؤخرا"، موضحةً أن "الاجتماع يأتي في إطار مواصلة اللجنة للمهام الموكلة إليها وفي نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية ورفض كل المحاولات الإسرائيلية لاستهداف ​القضية الفلسطينية​ والعلاقات العربية – الإفريقية".

وحذرت من "تبعات وتداعيات تلك المخططات والمحاولات على حساب المبادئ والقيم والمصالح والتاريخ المشترك للعرب والأفارقة".