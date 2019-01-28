مسؤول تركي: سنؤسس العام القادم قاعدتنا الدائمة في القطب الجنوبي

أكد نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ أنّ "​تركيا​ ستؤسس هذا العام قاعدتها العلمية المؤقتة في ​القطب الجنوبي​، على أنّ تؤسس ​القاعدة​ الدائمة في العام القادم"، مشيراً إلى "اننا أجرينا رحلتان علميتان إلى القارة القطبية الجنوبية باستئجار سفن من دول أخرى، إن شاء الله العام القادم سنجهز سفينتنا الخاصة بريادة من قيادة ​القوات​ البحرية التركية، ونقوم برحلتنا الرابعة إلى القارة".

ولفت إلى "اننا سنؤسس هذا العام قاعدتنا المؤقتة في القطب الجنوبي وهدفنا المقبل تأسيس قاعدة دائمة"، كاشفاً عن "هدفهم في تحويل تركيا من صفة مراقب إلى مستشار في نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية الذي يتضمن 53 بلدًا 29 منهم يحمل صفة مستشار".