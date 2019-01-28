قاسمي: اتهام مسؤول ايراني لروسيا بشأن اعتداءات اسرائيل على سوريا لا يعبر عنا

أفاد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ بان "اتهام رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في ​البرلمان الايراني​ حشمت الله فلاحت بيشه لروسيا بعدم تفعيل منظومتها الدفاعية في ​سوريا​ خلال الاعتداءات الإسرائيلية لا يعبّر عنّا"، مشيراً إلى أن "الموقف الرسمي ل​إيران​ يتم إعلانه من قبل وزارة الخارجية"، لافتاً إلى أن "علاقاتنا مع روسيا جيدة في جميع الاتجاهات وتعاوننا مستمر في العلاقات الثنائية".

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