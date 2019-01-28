شركة "نيسان" تخضع لتحقيق هيئة البورصة في الولايات المتحدة الأميركية

تخضع مجموعة "نيسان" للسيارات، لتحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (إس إي سي)، حول عائدات كبار مسؤوليها التنفيذيين في ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأكّد متحدث باسم الشركة، في تصريح مقتضب، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، "أنّنا تلقّينا طلبًا من "إس إي سي"، ونحن نتعاون معهم في شكل كامل".

يُذكر أنّ رئيس مجلس إدارة "نيسان" و"ميتسوبيتشي موتورز" ​كارلوس غصن​ الّذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، كان قد استقال من منصبه في نهاية تشرين الثاني، كما استقال الأسبوع الماضي من المجموعة الفرنسية "رينو"، الطرف الثاني في أكبر شراكة عالمية للسيارات.