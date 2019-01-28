شركة "نيسان" تخضع لتحقيق هيئة البورصة في الولايات المتحدة الأميركية

تخضع مجموعة "نيسان" للسيارات، لتحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (إس إي سي)، حول عائدات كبار مسؤوليها التنفيذيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكّد متحدث باسم الشركة، في تصريح مقتضب، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، "أنّنا تلقّينا طلبًا من "إس إي سي"، ونحن نتعاون معهم في شكل كامل".
يُذكر أنّ رئيس مجلس إدارة "نيسان" و"ميتسوبيتشي موتورز" كارلوس غصن الّذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، كان قد استقال من منصبه في نهاية تشرين الثاني، كما استقال الأسبوع الماضي من المجموعة الفرنسية "رينو"، الطرف الثاني في أكبر شراكة عالمية للسيارات.
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