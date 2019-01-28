رئيسة إثيوبيا: عازمون على تعزيز الشراكة مع ألمانيا

لفتت الرئيسة الإثيوبية، سهلي ورق زودي إلى أن "​أثيوبيا​ عازمة على تعزيز الشراكة مع ​ألمانيا​، التي تعد شريكا مهما لبلادها في مساعيها الإنمائية"، مشيرةً إلى أن "أثوبيا تعلق أهمية كبيرة على علاقاتها مع ألمانيا، وترغب في تعزيز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين".

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