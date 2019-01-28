لافروف وظريف بحثا هاتفيا أزمة فنزويلا والتعاون بين البلدين

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، الوضع في ​فنزويلا​ ومسائل التعاون بين البلدين"، مشيرةً إلى أنه "ناقش وزيرا الخارجية الوضع الحالي في فنزويلا. وشددا على الاستعداد المتبادل لتعزيز إيجاد سبل تفاهم متبادل بين القوى السياسية المسؤولة في فنزويلا من أجل ضمان السلام الداخلي والحل السريع للمهام الاجتماعية والاقتصادية الملحة. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الرئيسة للتعاون الثنائي".

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