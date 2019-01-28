النشرة: ضبط أكثر من 115 ألف حبة كبتاغون بين ريفي دمشق وحمص لبنانية المصدر

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "ضبطت الجهات السورية المختصة أكثر من 115 ألف حبة ​كبتاغون​ وكمية من مادة الحشيش المخدر قرب الحدود الإدارية بين محافظتي ​ريف دمشق​ وحمص". وأشارت مصادر أمنية لـ"النشرة" الى ان "مصدر المواد المخدرة هو من ​لبنان​ وتم العثور عليها اثر وورد معلومات عن محاولة ادخالها لسوريا".

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