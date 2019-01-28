حكومة جنوب السودان تتهم الترويكا والاتحاد الأوروبي بالعمل ضد اتفاق السلام

اتهمت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، بلدان الترويكا والاتحاد الأوروبي بـ"العمل ضد اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وبعض الفصائل المعارضة مؤخرا"، مشيرةً إلى أن "موقف المجتمع الدولي يتسم بالغموض فيما يتعلق باتفاق السلام".
ولفتت إلى أن "بلدان الترويكا والاتحاد الأوروبي يضعون الشروط والعراقيل أمام الاتفاق ويقولون إنهم لن يدعموه ما لم يلمسوا جدية الأطراف"، مشيرةً إلى أنه "إذا كانت لدينا قدرة على تنفيذ الاتفاق دون مساعدتكم فإننا لن نحتاجكم مرة أخرى، فنحن نحتاج دعمكم في الوقت الحالي فقط".
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