احتلال مطار دبي المركز الأول عالميا بعدد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي

استقبل "​مطار دبي​ الدولي" 89 مليونًا و149 ألفًا و387 مسافرًا في عام 2018، بارتفاع نسبته 1 بالمئة مقارنة بالعام 2017، ما يعني أنّه احتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.

ومع أنّ المطار حقّق رقمًا قياسيًّا جديدًا، إلّا أنّه لم يحقّق هدفه المعلن باستقبال 90,3 مليون مسافر، الّذي تمّ توقّعه لعام 2018.

واحتفظت ​الهند​ بموقعها في مقدمة الوجهات الأكثر تعاملًا مع مطار دبي من حيث إجمالي أعداد المسافرين، مع 12,28 مليون مسافر العام الماضي، من ثمّ حلّت ​السعودية​ في المركز الثاني مع 6,47 مليون مسافر.

ويعدّ هذا المطار الّذي يشكّل مركزًا رئيسيًّا للعبور، واحدًا من بين مطارات خليجية عدّة شهدت نموًّا هائلًا خلال الأعوام الأخيرة.