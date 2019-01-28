مسؤول روسي: CIA تجمع معلومات للتشهير بمواطنين روس سافروا إلى الخارج

أعلن نائب وزير الداخلية الروسي إيغور زوبوف أن "​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية "CIA" تجمع معلومات لتلطيخ سمعة مواطنين روس سافروا إلى الخارج"، مشيراً إلى أنه "من البديهي وهو ما نشعر به، أن هناك عملا دؤوبا يسعى إلى جمع معلومات مسيئة لسمعة ​القيادة​ الروسية للتشهير ببلدنا على وجه العموم".

ولفت إلى ان "جمع معلومات من هذا النوع بهدف تشويه نشاط موظفي ​الأجهزة الأمنية​ الروسية تعتبر من أولويات CIA"، متوقعاً "تكثيف هذه الجهود في المستقبل المنظور"، قائلا: "يمكن التنبؤ بزيادة الضغط الممارس على مواطنينا الذين سافروا إلى دول الغرب من أجل العمل والإقامة هناك، والذين لهم هناك ممتلكات وأصول وما إلى ذلك".