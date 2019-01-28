مسؤول روسي: CIA تجمع معلومات للتشهير بمواطنين روس سافروا إلى الخارج

أعلن نائب وزير الداخلية الروسي إيغور زوبوف أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" تجمع معلومات لتلطيخ سمعة مواطنين روس سافروا إلى الخارج"، مشيراً إلى أنه "من البديهي وهو ما نشعر به، أن هناك عملا دؤوبا يسعى إلى جمع معلومات مسيئة لسمعة القيادة الروسية للتشهير ببلدنا على وجه العموم".
ولفت إلى ان "جمع معلومات من هذا النوع بهدف تشويه نشاط موظفي الأجهزة الأمنية الروسية تعتبر من أولويات CIA"، متوقعاً "تكثيف هذه الجهود في المستقبل المنظور"، قائلا: "يمكن التنبؤ بزيادة الضغط الممارس على مواطنينا الذين سافروا إلى دول الغرب من أجل العمل والإقامة هناك، والذين لهم هناك ممتلكات وأصول وما إلى ذلك".
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