حريق في محل للادوات الكهربائية في منيارة والاضرار مادية

اندلع حريق في محل للادوات الكهربائية في ​بلدة منيارة​، أتى على بعض المحتويات. وقد عمل عناصر الإطفاء للدفاع المدني على تطويق الحريق وإخماده قبل امتداده الى أرجاء المحل. واقتصرت الاضرار على الماديات.

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