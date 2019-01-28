إسماعيل سكرية لحاصباني: ما أعلمه عما يدور في وزارتك من فساد كثير

إعتبر النائب السابق ​اسماعيل سكرية​ أن "رد وزير ​الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان حاصباني​ اتسم بالجهل والسطحية والافلاس وغياب اللياقة، مكررا معزوفة اتهامي باستحضار الماضي ووقائعه، غير مستوعب انني بذلك استعرض تراكم السياسات الصحية الفاشلة التي سبقته، لأسائله عما حقق من وعود اطلقها عند تسلمه الوزارة في الاصلاح والتصدي للفساد ، وكما جاء في الوعود الانتخابية في تكتل جمهوريته القوية. وبردوده هذه الهاربة من تحمل المسؤولية، ورميها على السياسات الطائفية المذهبية، اعتراف ضمني بقيمة وأهمية ما اردده "مواقف وممارسة" منذ 22 عاما داخل البرلمان وخارجه، اعتراف يسقط صفة "الاستعراض" وغيره من كلمات "التشفي".

وتوجه سكرية في بيان الى حاصباني بالقول:"ما أعلمه عما يدور في وزارتك من فساد وتجاوزا للقوانين، وهو كثير كثير، يناقض انطباعا خادعا تركته في بدايات تسلمك المسؤولية. المطلوب شيء من التواضع بعدما ارتضيت دور الحارس الامين لتراكمات الماضي، مناقضا كل الوعود، والكف عن اهانة الناس كل الناس بتنكرك وتجاهلك مساءلتنا، وخير شاهد على ما اقول، المفتشة العامة الصحية لديكم، والناس التي تنزل الى الشارع مطالبة بحقها ب"الصحة والكرامة"، منذرة بتصاعد قد يجرف كل شيء، والحق دائما هو الاقوى".