الكتيبة الهندية بدأت ببرنامج تعليم الانكليزية في حاصبيا

بدأت ​الكتيبة الهندية​ العاملة في إطار قوة "​اليونيفيل​"، بتنفيذ برنامج تعليم ​اللغة​ الانكليزية، إستكمالا للبرامج التعليمية التي تقوم بها الكتيبة بهدف التواصل والتعاون مع السكان المحليين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم الشخصية، في "مركز الرعاية والتنمية الاجتماعية" في سوق الخان ب​حاصبيا​، وتستمر الى ​8 آذار​ المقبل.

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