بخاري التقى سفيرة الدانمارك وعرض معها الأوضاع العامة

عرض السفير السعودي في ​لبنان​ وليد بن عبد الله بخاري مع سفيرة ​الدنمارك​ في لبنان ميريت جول للاوضاع العامة في ضوء المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

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