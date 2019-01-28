إرجاء المحاكمة بجريمة قتل مارسيلينو زماطا الى 6 شباط

أرجأت ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي سامي صدقي الى السادس من شباط المقبل، جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل الشاب مارسيلينو زماطا، لتغيب أحد الشهود الثلاثة.

ويحاكم في الجريمة التي وقعت في شباط من العام 2016، في محلة ساسين - ​الأشرفية​، الفلسطيني أ.سعد واللبناني ح.فقيه.