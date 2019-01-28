شقير: تعيين ملحقين اقتصادين يؤكد وجود ارادة لاعطاء الملف الاقتصادي الاهتمام اللازم

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية ​محمد شقير​ في تصريح له بعد لقائه 20 ملحقا اقتصاديا تم تعيينهم حديثا من قبل ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أن "موضوع تعيين ملحقين اقتصاديين كان من أبرز مطالبنا خلال الاعوام الماضية، ونحن نرى في ذلك خطوة مهمة تؤكد وجود إرادة في الدولة لاعطاء الملف الاقتصادي الاهتمام اللازم خصوصا على مستوى علاقات ​لبنان​ الخارجية"، لافتا الى أن "وجود جاليات لبنانية فاعلة في معظم الدول حول ​العالم​ يساعد كثيرا الملحقين في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم وتحقيق الاهداف المرجوة".

وعرض شقير علاقات لبنان الاقتصادية والقضايا التي يجب التركيز عليها، مشددا على "ضرورة الاستفادة من مجالس الاعمال اللبنانية ومن اللبنانيين الفعالين في هذه الدول"، مشيرا الى انه سيضع كل المعلومات المتاحة لدى ​غرفة بيروت وجبل لبنان​ أمام الملحقين للاستفادة منها".