فنيانوس بحث مع عبدالله بالوضع الحكومي والتقى المرعبي والخليل ووفدا من بلدية كفرذبيان

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، بعد لقائه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​، في مكتبه في الوزارة، حيث تمّ استعراض الأضرار الجسيمة الّتي خلّفتها ​العاصفة الثلجية​ الأخيرة في المنطقة وعرض لآخر المستجدات على الساحة السياسية، إلى "أنّنا تداولنا بالوضع الحكومي الراهن، وما آلت إليه الاتصالات والمشاورات حول استبدال الحقائب وصياغة الثلث المعطل أو الثلاث عشرات، وإمكانية إحياء عمل الحكومة الحالية".

وأوضح "أنّه أطلع فنيانوس على الحاجات الملحّة الّتي نجمت عن العاصفة لمنطقة ​إقليم الخروب​ وبلدة شحيم وقرى ​الشوف​ الأعلى"، مثنيًا على "الإيجابية الّتي أبداها فنيانوس الّذي أعلن بدوره إيلاء هذه الملفات الاولوية اللازمة، وذلك بهدف معالجة الأضرار".

من جهة ثانية، بحث فنيانوس مع عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، يرافقه وفد من "تعاونية صيادي العريضة والعبدة ببنين" في ​منطقة عكار​، بأوضاع الصيادين والمرافئ الّتي هي بحاجة إلى التنظيف من الأوساخ والرواسب الّتي تعرقل عمل الصيادين، إضافة إلى تجديد التذاكر الّتي تخوّلهم دخول البحر.

وشكر الوفد، فنيانوس على "اهتمامه وتجاوبه السريع بإجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين في مديرية النقل البحري، لإجراء اللازم حفاظًا على لقمة عيش الصيادين".

كما تابع مع رئيسة "جمعية ​بيروت​ ماراثون" مي الخليل والفد المرافق، موضوع استضافة ​مرفأ بيروت​ لفعاليات "سباق سرادار بنك للسيدات" الّذي تنظّمه الجمعية يوم الأحد 31 آذار 2018.

في هذا الإطار، أثنت الخليل على "ما يقوم به فنيانوس من جهود تنموية على المستوى الوطني"، منوّهةً إلى أنّ "الزيارة هي لإطلاعه على فكرة استضافة مرفأ بيروت لـ"سباق سرادار بنك للسيدات" وضرورة مناقشتها مع جانبه من موقعه كوزير وصاية على المرفأ".د

وبيّنت "أنّها سبق وزارت رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت ​حسن قريطم​ منّوهة بترحيبه بالفكرة ومبديًا الإستعداد لكلّ مساعدة على هذا الصعيد". وتمّنت أن "تكون مشاركة من قبل الوزارة في بادرة دعم للمرأة اللبنانية الرياضية".

إلى ذلك، التقى فنيانوس وفدًا من بلدية ​كفرذبيان​ برئاسة رئيس البلدية بسام سلامة، الّذي شكر فنيانوس على جهوده ومتابعته الحثيثة لموضوع جرف الثلوج خلال العاصفة الأخيرة، خصوصًا محيط مناطق التزلج، على أن يتمّ إرسال تجهيزات إضافية ل​مراكز التزلج​ في كفرذبيان".

وأشار إلى "أنّه طلب من فنيانوس إمكانية استكمال ملف إنشاء "تلفريك" هوائي يربط مراكز التزلج في كفرذبيان، ممّا يساهم في حلّ مشكلة ازدحام السير".