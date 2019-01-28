حمادة يلتقي وفدا من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان

إجتمع وزير التربية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​مروان حمادة​ مع وفد الهيئة الإدارية لرابطة معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في ​لبنان​ برئاسة بهاء تدمري في مكتبه ب​وزارة التربية​ ، لحل معضلة صناديق المدارس.

وأكد تدمري أن "المدرسة الرسمية وطنية بامتياز وهي بحاجة إلى الكثير من الإهتمام"، مشيراً الى أنه "لا قدرة للمدارس الرسمية على المتابعة من دون تأمين المستلزمات الأساسية، التي تحتاج إليها ،أهمها إيجاد الحلول للمعوقات المالية والإدارية المتراكمة، ومنها: دفع ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس والبالغة قيمتها 06 في المئة عن ​العام الدراسي​ السابق و50 في المئة لهذا العام . لتتمكن ​المدارس الرسمية​ من دفع المتوجب عليها من ديون للجهات التي سلفتها النفقات ولتستطيع إدارات المدارس الانصراف إلى التحضير للدراسة في شكل جيد".

وبدوره رحب حمادة بوفد الرابطة رئيساً وأعضاء مستمعاً الى مقترحاتهم ومعاناتهم واعداً إياهم بـ"متابعة كل هواجسهم ومعاناتهم والعمل معهم على تحسين وتعزيز المدرسة الرسمية ومدها بكل الامكانات الممكنة ومتابعة الشق المالي لصناديق المدارس مع المسؤولين المعنيين وسيتابع هذه الأمور يومياً مع وزير المالية لحين تحويل الأموال إلى المدارس"، معبراً عن "سروره بلقاء التعليم الأساسي"، لافتاً الى "أننا مستعدون لسماع ما ترغبون به وتتطلعون إليه".