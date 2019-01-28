كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، ادّعت على جوزيف بشعلاني وداني أوديشو في ملف المولدات، بجرم المواد 770 و655 عقوبات، وأحالتهما لدى قاضي التحقيق حنا بريدي".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ادعت على جوزيف بشعلاني وداني أوديشو بملف المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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