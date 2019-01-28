الدفاع المدني: إخماد حريق أسلاك كهربائية داخل منور مبنى سكني في الحوش

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أسلاك للإمداد ب​الطاقة الكهربائية​، داخل منور أحد المباني السكنية في الحوش - صور". وبيّنت أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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