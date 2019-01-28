عماد واكيم: اما حان موعد ولادة الحكومة بعد؟

سأل عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه ""بين وعدٍ ونكث وبين املٍ وخزل والنتيجة واحدة، لم تؤلف ​الحكومة​ وبين الازمة الاقتصادية وتفعيل القطاعات الانتاجية وبين ضرورة تأمين مناخ استثماري وتحصين ​الوضع المالي​ و​اللبنانيون​ يقاربون الانهيار والمعنيون لا يأبهون وايها السادة انه الشهر التاسع اما حان موعد ​الولادة​ بعد، ما هكذ اتبنى الاوطان".

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