اليوسف وايوب يلتقيان الحركة الاسلامية المجاهدة وعصبة الانصار في عين الحلوة

واصل عضوا ​القيادة​ السياسية لـ "​منظمة التحرير الفلسطينية​" عضو المكتب السياسي لـ "​جبهة التحرير الفلسطينية​" ​صلاح اليوسف​ وعضو المكتب السياسي لـ "​حزب الشعب الفلسطيني​" ​غسان أيوب​، جولاتهما على ​القوى الفلسطينية​ الوطينية بهدف التوافق على عقد اجتماع لـ "القيادة السياسية الموحدة" في ​لبنان​ بعد استكمال كافة اللقاءات والمشاورات.

وقد التقى أيوب واليوسف كلا من أمير الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب ومسؤول عصبة الانصار الاسلامية الشيخ ابو طارق السعدي حيث جرى بحث مختلف الأوضاع الفلسطينية العامّة، وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدين على ضرورة الإسراع في معالجة الهموم المعيشية لأهلنا في المخيمات.

وشددوا على أهمية إحياء العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والإسراع في تفعيل الهيئة القيادية الفلسطينية العليا، وضرورة أن تمارس دورها في صون الوجود الفلسطيني في لبنان من المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وإنهاء عمل وكالة "الأونروا".