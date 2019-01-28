ضبط ملثم حاول سرقة مكتب بريد في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن عدد من أهالي قرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، من ضبط ملثم هاجم مكتب البريد بالقرية وألقى أداة قابلة للاشتعال على الموظف مهددا بإشعال النيران به في حالة عدم إعطائه الأموال.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية الحصاينة التابعه للمركز بتمكنهم من ضبط شخص "ملثم" عقب مهاجمته لمكتب بريد القرية محاولا إشعال النيران في الموظف الموجود به عقب إلقاء مادة البنزين عليه في محاولة لسرقة الأموال الموجوده به، فيما تمكنوا من مطادرته عقب استغاثة الموظف بهم وضبطه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة النسبلاوين، إلى مكان البلاغ بقيادة الرائد أحمد النجار، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وجرى ضبط المتهم ويدعى "عبده. ا.م"،

وبسؤال عمر صلاح، موظف البريد أكد أنه أثناء وجوده بمكتب البريد فوجئ بشخص ملثم يهجم عليه ويلقي عليه بنزين ويطالبه بالأموال الموجودة وإلا سوف يشعل النيران به فاستغاث بالمواطنين، فهرب الجاني خوفا من الأهالي الذين طاردوه وتمكنوا من ضبطه داخل الأراضي الزراعية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.