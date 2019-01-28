محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
بدأت بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تحت إشراف مديرية التموين وحي المناخ، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا.
وشملت السلع المعروضة اللحوم، الدواجن، الأسماك، الأرز، الزيت، والسكر وغيرها بالاضافة إلي اسطوانات الغاز، ويشارك في المبادرة عدد من شركات بيع المنتجات الغذائية الخاصة بالإضافة إلي معارض السلع الغذائية للقوات المسلحة.
ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتوجه هذه المعارض المتنقلة لتغطية الأحياء المختلفة، وفي المناطق الشعبية الأكثر احتياجا علي وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عرض سلع غذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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