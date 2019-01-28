الشركة المصرية للرمال السوداء بدمياط تعلن عن وظائف شاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الشركة المصرية للرمال السوداء -شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981- عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للعمل بمشروع الشركة بمحافظة دمياط.

وأوضحت الشركة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الوظائف المطلوبة تضم مهندسيين ميكانيكا ومهندسين كهرباء وأخصائيين لشئون العاملين فضلا عن فنيي معدات ومراقبي سلامة وصحة مهنية وأفراد أمن وسائقي معدات ثقيلة.

ومن الشروط الواجب توافرها في الوظائف أن يكون المتقدم من قاطني المحافظة ومن الذكور نظرا لطبيعة العمل وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وتكون أفضلية التعيين للمؤهلات العليا الأعلى تقديرا ومن خريجي الجامعات الحكومية، وتجري الاختبارات الفنية والمقابلة ستجري بمدينة بدمياط بمقر الشركة.