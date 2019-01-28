الصليب الأحمر يطالب بمساعدة المهاجرين الـ47 العالقين على متن سفينة بالبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

طالب الصليب الأحمر اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بإنهاء حصار 47 مهاجرا، جرى إنقاذهم في البحر المتوسط ولكن لم يتم السماح لهم بالنزول على البر منذ أكثر من أسبوع.

وقال فرانشسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر" كيف يمكن أن يمثل 47 شخصا تهديدا على الاتحاد الأوروبي بأكمله؟ إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية لكل الحكومات".

وكانت السفينة سي ووتش 3، التابعة لمنظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية، قد أنقذت المهاجرين شمال ميناء زوارة الليبية في 19 كانون ثان/يناير ،ودخلت المياه الإيطالية الجمعة الماضية للاحتماء من الأمواج الهائجة.

وقال روكا في بيان صادر من جنيف إنه على الرغم من أن على حكومات الاتحاد الأوروبي التوصل لحل دائم يمنع وقوع مزيد من المهاجرين ضحايا في عرض البحر، إلا أنه على إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين لأراضيها.

ويشار إلى أن هيئة ميناء سيراكوزا، بجنوب إيطاليا حظرت جميع السفن الأخرى من الاقتراب من سفينة سي ووتش 3.

وتمنع إيطاليا وصول سفن الإنقاذ لموانئها في ظل إخفاق دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق حول توزيع المهاجرين في أنحاء الكتلة الأوروبية.